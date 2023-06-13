47歲阮姓女子與家人11日前往苗栗南庄鄉旅遊，阮女當天下午5點20分前往南庄遊客中心如廁，結果被關在女廁內，警方獲報前往救援，在員警協助下順利脫困、虛驚一場。

苗栗縣警察局頭份分局南庄分駐所巡佐朱達文、警員高耀芳、洪章升等人，11日接獲民眾通報，有女子被關在南庄遊客中心出不來。

警方到達現場後，發現該廁所鐵門已經被拉上，阮姓女遊客被關女廁內十分焦急，員警隨後迅速聯繫遊客中心志工，經由志工以電話指導下，順利打開鐵門救出阮女，經檢視身體精神狀況皆正常，虛驚一場。

據悉，阮女當天下午5點20分前往上廁所，遊客中心志工5點半時，以為廁所沒人未仔細清查而拉下鐵門，致阮女受困，親友發現後，趕緊向警方求救，所幸員警積極協助，順利將阮女救出，成功化解一場危機，女子對員警積極協助救援萬分感激，一再道謝。

頭份警分局長林育旺藉此呼籲民眾外出旅遊使用公廁時，應注意使用時間及說明，另管理者亦應於設施關閉時仔細清查有無民眾尚在使用，以避免類似情形發生。