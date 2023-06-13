澎湖縣長陳光復不滿府會下鄉考察，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處派出的代表層級過低，加上管有的桶盤嶼碼頭公廁老舊有故障，竟然要拖到明年才要辦理修繕設計發包，因而怒嗆倘澎管處無所作為，建議裁撤，由縣府承擔、接手。

陳光復表示，澎湖觀光發展，中央與地方都應盡心，許多地方建設事涉澎管處，但如無所作為，那就裁撤，讓縣府自己來。

澎湖縣府會關心離島地方建設，今日赴桶盤、虎井嶼考察碼頭、候船室、城市色彩、衛生室、水域遊憩區等建設。議員蘇陳綉色控說，桶盤漁港碼頭旁的公廁老舊，設施生鏽、沒水，原本5間廁所僅剩2間可用，對觀光旅遊會有負面印象。

因此陳光復隨即請管有的單位澎管處儘速修繕好，豈料澎管處派出與會的科長竟答說，必須設計規劃，要明年才能做。讓陳光復當場不滿，認為不能拖到明年才做，一定要今年夏天就做好，科長只好回說，他必須回去請示，這回答不但讓蘇陳議員不開心，也讓陳縣長光火，當場嗆說公廁整修應儘快完成，若有需要，可由澎管處出示委託書，交縣府逕為辦理。

而澎管處處長許宗民對於縣長惱怒則顯得有點意外，表示因為今天剛好另有要公，所以派一級主管（科長）與會。且今年因為經費拮踞，所以公廁修繕是編列在明年進行設計改善，並已定案。不過，據科長回報，現勘時廁所都好好的，並沒議員所指故障或缺水情形。

他說，日前桶盤公廁是有因當地公用自來水公用合作社管閥故障，加上縣府周邊小型影響工程而有故障和停水十天情形，但等待自來水管閥更新修復期間，派駐的清潔人員，都還取用他自家的民生用水去打掃以維持廁所正常使用，這些問題也在本月2日全都因管閥修理完成獲得解決。