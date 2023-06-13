丹佛金塊勇奪2023年NBA總冠軍，最大的贏家可說是75歲的金塊老闆可倫凱（Stan Kroenke）。可倫凱是體壇大亨，他手裡的職業球隊多不勝數，包括NFL洛杉磯公羊、NHL科羅拉多雪崩、NBA丹佛金塊、MLS科羅拉多急流、英超足球兵工廠等等，還有幾支電競戰隊。可倫凱去年才在超級盃決賽開心捧冠（第二冠），雪崩隊也是去年再摘史坦利盃（兩冠），讓他成為史上首位在美國四大聯賽掃下3個不同聯盟冠軍的老闆（總共5冠），只差MLB職棒大聯盟就是大滿貫了。

金塊在1990年代相當悲慘，1997-98球季創下隊史最差的11勝71敗戰績，可倫凱在2000年取得球隊的控制權，2003年選到巨星「甜瓜」安森尼（Carmelo Anthony）讓他們擺脫將近10年的爛隊惡名。不過當年的「15號」安森尼壯志未酬，直到今日才由另一位「15號」約基奇（Nikola Jokic）率軍登頂。

美國傳奇四分衛曼寧（Peyton Manning）與有榮焉，曼寧生涯後期效力NFL丹佛野馬隊 ，在2015年第50屆超級盃率軍擊敗黑豹隊。四分衛就是場上進攻端的指揮官，最重要是靈活的頭腦、視野與傳球能力，這些特質都與金塊主將約基奇非常相近。

曼寧賽前就預言金塊可以在G5拿下勝利，他在現場對鏡頭說：「我來這裡聲援金塊的，這是盛大的夜晚。帶領他們到此的原因也將會帶領他們登頂，那就是大家願意傳球，無私的球風，對彼此的信賴。」