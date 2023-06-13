由於滯留鋒面位在台灣南部至巴士海峽之間，明（14）日南部、東南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫陣雨，午後有局部短暫雷陣雨，易有短延時強降雨，西半部山區、東半部地區並有局部大雨或豪雨發生的機率。氣象局表示，周四至周六（15至17日）易有短延時強降雨現象，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤以中南部地區雨勢較持續而明顯。

氣象局指出，明天靠近鋒面的南部、東南部天氣較不穩定，有短暫陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫陣雨，午後加上熱力作用的激發，會有局部短暫雷陣雨，易有短延時強降雨，西半部山區及東半部地區並有局部大雨或豪雨發生的機率，明晚起降雨有逐漸增加的趨勢；溫度方面，各地預測高溫約29至32度，低溫為25度左右。

氣象局分析未來天氣。（氣象局提供）

氣象局說明，周四至周六滯留鋒面北移及西南風增強，易有短延時強降雨現象，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其又以中南部地區雨勢較持續而明顯，有陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

下周日至下周二（18日至20日）雖然鋒面逐漸遠離，但由於西南風持續影響，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。