中共中央紀委國家監委網站14日發布消息，黑龍江省政協副主席曲敏涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。公開資料顯示，曲敏是2023年黑龍江「首虎」，也是今年6月以來首個通報被查的中管幹部。也是今年以來第23名落馬的省部級中管幹部。

官方簡歷顯示，曲敏，男，漢族，1963年6月生，黑龍江尚志人，1986年8月參加工作，1992年11月加入中國共產黨，黑龍江大學經濟管理專業在職大專畢業，高級管理人員工商管理碩士，研究員級高級農藝師。

曲敏早年在哈爾濱工作，曾任哈爾濱市農科院院長、呼蘭區區長、呼蘭區委書記，2010年任哈爾濱市正廳級幹部、省援疆幹部副領隊兼前方指揮部副總指揮，2015年調任黑龍江省供銷合作社聯合社黨組副書記、監事會主任，2016年2月任綏化市委副書記、代市長，3月任綏化市長。

同年11月，綏化市委前書記張晶川（剛剛轉崗黑龍江省人大常委會正廳級幹部）宣告被查，在綏化市長崗位上任職不到一年的曲敏接任綏化市委書記一職。

2021年年初，曲敏當選黑龍江省政協副主席並繼續兼任綏化市委書記一職，2021年年末不再擔任綏化市委書記。

目前，大陸今年落馬的中管黨政軍企幹部已升至23人。此前宣告落馬的22人分別是：河北省人大常委會前副主任王雪峰，國家菸草專賣局前黨組成員、副局長何澤華，山東省青島市政協主席汲斌昌，新疆生產建設兵團黨委常委、副司令員焦小平，湖南省政協黨組成員、前副主席易鵬飛，遼寧省大連市政協主席、黨組書記郝宏軍，國家能源投資集團有限責任公司前黨組成員、副總經理李東。

重慶市人大常委會前副主任、黨組前副書記鄭洪，寧夏回族自治區黨委前副書記、銀川市委前書記姜志剛，中央統戰部前副部長、國家宗教事務局前局長崔茂虎，貴州省政協黨組成員、前副主席李再勇，山東省政協黨組成員、副主席孫述濤，江西省人大常委會黨組副書記、副主任殷美根，中國銀行前黨委書記、董事長劉連舸，國家體育總局黨組成員、副局長杜兆才。

中國光大集團股份公司前黨委書記、董事長李曉鵬，江蘇省人大常委會前黨組成員、副主任劉捍東，浙江省政協黨組成員、副主席朱從玖，重慶市政府黨組成員、前副市長熊雪，國務院國資委前副部長級幹部駱玉林，國家開發銀行前黨委委員、副行長周清玉以及陝西省人大常委會前副主任李金柱。