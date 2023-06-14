新北市端午節將至，新北市衛生局針對粽子、鹼粽、醬料(辣椒醬、甜辣醬、醬油)，及菜脯、豬肉、牛肉、乾香菇、蝦米、鹹蛋黃、糯米等常用食材餡料，此外，市府也抽驗知名粽子禮盒，抽驗115件產品，有2件含硼酸不合格，後續已命其下架回收，依食品安全衛生管理法處辦或移請轄內衛生局辦理，新北各區衛生所即日起將發放可取代硼砂的「三偏磷酸鈉」，讓民眾製作鹼粽，每人限領1包。

衛生局簡任技正劉君豪表示，本次檢驗項目有微生物衛生標準、硼酸、甲醛、防腐劑、漂白劑、動物用藥及農藥殘留等，2件驗出違規的鹼粽被檢出「硼酸」，違反食品安全衛生管理法，可處7年以下徒刑、得併科8000萬元以下罰金，情節輕微者可處5年以下徒刑、拘役或或併科800萬元以下罰金，均已命其下架回收，函送地檢署偵辦或移請供應商所轄衛生局處辦。

衛生局說明，「硼砂（俗稱：冰西）」是非法食品添加物，早期用於增加口感及防止粽葉沾黏，但硼砂會經胃酸作用轉變為硼酸累積人體內，引起食慾不振、消化不良，嚴重可造成嘔吐、腹瀉、紅斑、休克、昏迷等症狀，我國已明令禁止使用，呼籲食品業者應善盡自主管理責任，切勿使用未經中央主管機關許可的添加物。

另外，民眾挑選食材時應優先選購來源明確食材，若有完整包裝為佳，若產品出現異味、外觀色澤或白皙應避免購買，烹調前可用清水反覆沖洗去除髒汙、多餘鹽分和食品添加物，呼籲業者，應避免長期放置食材在室溫環境，容易滋生細菌，食材應放置在冷藏溫度7℃以下或冷凍溫度-18℃以下保存，確保食品符合衛生安全，有關食品添加物的使用和危害也可參考衛生局網站（食安資訊- 誰的添加違法了：https://www.health.ntpc.gov.tw/basic/?node=23076）。

新北各區衛生所即日起將發放可取代硼砂的「三偏磷酸鈉」，讓民眾製作鹼粽，每人限領1包。（新北市衛生局提供）

新北市衛生局說，為讓民眾製作安心鹼粽，市府即日起免費發放可取代硼砂的合法食品添加物「三偏磷酸鈉」，適度添加可增添鹼粽的韌性、保水性及保存性，民眾每周一至五上午9時至下午5時可至各區衛生所免費索取，贈完為止。