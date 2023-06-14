新竹高中6月8日至14日於校內市定古蹟劍道館，展出Trouble Makers學生課程成果，由社會領域探究與實作課程的老師與文組學生，一起構思策劃籌備，結合地方創生發想，為當地使用者需求提出解方，學生在劍道館呈現都城隍廟廣場特色，盼讓觀者身歷其境的同時，共同思考關於都城隍廟周邊的問題。

此策展是社會領域探究與實作課程一部分，由國立成功大學副教授琬琳、歷史科老師溫紫硯、地理科老師王瓊足，以及公民科老師王湘閔共同指導。新竹高中校長郭珍祥也以這次的展覽主題回應，肯定學生發現困難，能勇於探索解決，也說學生們的學習努力值得讚許。

新竹高中指出，這次的策展將設計思考融入課程，藉由幾次都城隍廟實地訪查，讓學生們觀察在地使用者需求，透過討論合作，提升溝通表達、發現問題、分析問題能力，把創意發想設計原型，落實新課綱精神，讓學生有更多機會動手「做中學」（learning by doing）的經驗。

新竹高中指出，學生們為此次展覽投入很大心力，了解展覽構件元素，力求在地都城隍廟廣場特色在劍道館呈現，沉浸式體驗，希望能讓觀賞者身歷其境的同時，共同思考關於都城隍廟周邊的問題，在包容和鼓勵的環境中創意發想，讓大家更加了解這座坐落於竹塹數百年的文化中心，也是對在地新竹文化的做出貢獻和敬意。

新竹市政府勞工處長黃錦源14日上午也帶領處內全體主管一同參觀，郭珍祥與師生接待講解，黃錦源聆聽同學專題成果，讚賞同學能應用知識，實際進行考察、探究、討論，合作出有創意的、可行的解決方案，同時也鼓勵同學踴躍投稿如「黑課松」等實作競賽，做為學習歷程重要成果。