▲現場疑似是拆卸屋頂鐵皮時，不慎引燃泡棉，消防局使用泡沫水線灌救後，順利控制火勢。（基隆市消防局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲消防隊員順利撲滅火勢後，清理現場之情形。（徐佑昇攝）

▲市議員張顥瀚也至現場關心，張表示該地疑似不是第一次發生這種火災，如果查證疏失屬實，市府對於發生這種重大危害公共安全的廠商，後續一定調查要了解原因，並嚴加咎責。（徐佑昇攝）

▲現場大火黑煙通天，相當驚人。（基隆市消防局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市中正路373號舊製冰廠旁空地14日上午9時許突然傳出大火，現場黑煙瀰漫且產生惡臭，基隆市消防局獲報後，與港務消隊緊急出動共15車及隊員42人前往灌救。

消防隊抵達現場時，只見大量鋼材廢棄物熊熊燃燒，冒出大量黑煙，緊急拉多車水線並實施交管，維持單線通行。由於是易燃物，消防隊員以大量泡沫水線針對廢棄堆灌救，也有許多民眾目擊黑煙不止而上傳社群。

最終在眾多隊員努力下，於10時26分控制火勢，10時48分撲滅，在11時左右將殘火全數處理完畢。

據了解，本次起火原因，疑似是製冰廠方因為颱風季節即將來臨，想將屋頂拆卸下來以免發生公共危險，但沒想到在拆卸過程中，施工人員疑似不慎引燃泡綿而釀成火警，且泡棉等廢材均屬化學易燃物，火勢才一發不可收拾。

消防局表示，本次火災估算燃燒面積約30平方公尺，未造成人員傷亡。初步研判起火原因可能是工人施工不慎，引燃泡棉，導致延燒，難以自行撲滅。至於詳細事發原因，還有待進一步調查。

對此到場關心的議員張顥瀚表示，就他了解，該地疑似已不是第一次發生這種工安火災，如果查證疏失屬實，市府對於發生這種重大危害公共安全的廠商，後續一定要深入調查了解原因，並嚴加咎責。

市議員許睿慈表示，因為廠方的疏失造成這場大火，中正區民眾人心惶惶，而泡棉等易燃物產生的廢氣含有毒性若吸入，有可能造成上呼吸道刺激症狀和哮喘發作，有毒物質也易引起接觸性皮膚炎、結膜炎和角膜炎，建議經過附近的居民可加強身體清潔、戴好口罩，如眼睛不適可先用生理食鹽水沖洗後，盡速就醫。

許並呼籲，市府應該要針對這種有潛在引發大火的工廠定期巡檢，並訂定相關的規則，避免市民生命財產安全遭受威脅。

環保局調查表示，由於引發火警之現場有明確粒狀污染及塑膠異味，規畫將依《空污法》32條第1項第1款告發處分，依法可處10萬元以上500萬元以下罰鍰。