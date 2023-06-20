資深醫藥記者洪素卿常於各大節目分享病情案例，身體些微變化都讓她有所警惕，洪素卿近日登上年代《樂活so much》探討如何透過「指甲」讀取健康警訊，並以自身經驗為例，提及有次出門時發現自己腳指頭竟然無故發黑，百思不得其解，讓她聯想是否罹患「黑色素細胞瘤」，嚇得趕緊投醫檢查，所幸醫生告知只是單純「瘀青」，才讓洪素卿鬆一口氣，這段經歷讓她自嘲：「我採訪過什麼病，就會慮病症上身！」

洪素卿分享案例，有位患者曾因踢到桌腳導致指頭瘀青，後來發現瘀青不僅久久未消還不斷延伸，切片後發現竟是「黑色素癌」，黑色素癌屬惡性度高的癌症，會侵犯黏瞙和臟器，轉移力強、相當棘手，患者最後為避免感染只好將指頭切除。後來洪素卿意外發現自己指頭無故發黑，且時間長達兩週，讓她驚恐說「哪有兩週不消的瘀青？」，醫師說明，因為腳指甲生長速度緩慢，長出全新的指甲大約要半年，才使瘀青癒合時間較長，這讓洪素卿笑稱真是平時案例看太多，難免慮病症上身，嚇到瘀青與癌症傻傻分不清。

皮膚科黃心穎醫師提醒，指甲型態改變和顏色異常都是身體警訊，若指甲出現整齊的縱向黑線，就要當心是否為「黑色素癌」，另外國人十大癌症「肺癌」，常見症狀就是手指末端腫脹的「杵狀甲」，建議民眾平時可多注意指甲變化，更多精彩內容，請鎖定年代MUCH38台、壹綜合台MOD312台周一至周五下午4點《樂活so much》。