北市關渡鹹粥名店43歲越籍、潘姓老闆娘，10日下午遭到一名51歲周姓犯嫌槍殺身亡。而周男落網後否認和老闆娘有感情糾紛，供稱是「店內消費老闆娘態度差」，才動了殺機。《中時新聞網》記者實際走訪，附近鄰居透露老闆娘生前「私下為人」。

關渡鹹粥闆娘魂斷槍下！ 鄰居悲曝她「私下暖心面」：會壞到哪去？

時隔多日，記者重回案發現場，鹹粥攤就在車水馬龍的路邊，棚架子下燈光昏暗，餐檯、器具擺放整齊，像是老闆娘才剛收完攤一樣。原本寧靜的社區，看似單純的小吃店，究竟兇嫌有何深仇大恨、如此狠心？

關渡鹹粥店槍殺案後現場。（游定剛拍攝）

事實上，這起命案一開始是，潘姓老闆娘被傳出，「涉及四角戀情殺案，死者與店內不少男客人互動熱絡。」周姓兇嫌產生忌妒心，才會痛下殺機。不過附近鄰居表示，「多年來，老闆娘都很正常，從沒看過她跟男客怎麼樣，兩名讀小學的子女很乖，會來攤上寫功課、幫忙做生意，孩子在這，她能跟男客怎樣？」另也有鄰居透露，「他（嫌犯）一直要追人家，女生不要，她有丈夫、兒子怎麼還會要，結果還天天來攤上」。

潘姓死者（圖中紅衣者）與家人感情相當不錯。（翻攝潘女丈夫臉書）

一名住在當地不願具名小姐感嘆地說，「我們再也吃不到好吃又大碗的滷肉飯，老闆娘做生意很實在、很老實！」此外，她印象深刻地說，「有次我先付了錢，再去外面買東西，後來忘記取餐，老闆娘下一次看到我，主動要做一份給我，我向對方說，『不用不用沒關係！』她才停手，不然她已經開始動作，做生意這麼老實的人，會壞到哪去呢？」

鄰居透露鹹粥潘姓闆娘生前「私下為人」。（游定剛拍攝）

事發來的突然，家屬還無法接受噩號，潘姓死者的丈夫13日首度在臉書百字文沉痛發聲，其中內容寫下，「一位堅強的母親，永遠離開了我們，留下了年幼的小兄妹、深愛她的丈夫，以及她最親的妹妹。」更是沉痛的寫下，「突如其來的陌生人，一顆子彈、帶走一條生命，也帶走孩子們快樂的童年...」字裡行間充滿對愛妻的愛與不捨。

關渡鹹粥在地方上小有名氣。（游定剛拍攝）

面對原本幸福美滿的家，潘姓死者的丈夫強忍悲痛、一肩扛起家庭重擔，如今各方壓力湧現，生活節奏全被打亂，和摯愛的家人天人永隔，只能靜待司法調查，還給家屬一個公道。