義大利今天將告別前總理貝魯斯柯尼，預計將有數千人參加在米蘭為這位億萬富翁舉行的國葬儀式。

貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）12日去世，享壽86歲，他的葬禮將在哥德式的米蘭大教堂（Duomo）舉行，並在廣場的螢幕直播。

義大利人對貝魯斯柯尼又崇拜又憎恨，他已經生病好幾年，但仍然是右派義大利前進黨（Forza Italia）的領導人。前進黨是總理梅洛尼（Giorgia Meloni）聯合政府的成員。

前總理馬倫齊（Matteo Renzi）今天說：「不管是愛他還是恨他，你都必須承認他是一種自然的力量。」他說：「一切都不再一樣了。」

義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）、總理梅洛尼和極右派聯盟黨（League）黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）預計將參加葬禮，而歐盟將由經濟執行委員簡提洛尼（Paolo Gentiloni）代表。

米蘭大教堂前擺放著義大利國旗顏色的大型花圈，儀式將於下午3時開始，由米蘭大主教德爾皮尼（Monsignor Mario Delpini）主持。

目前還不清楚哪些現任或前任世界領導人將出席葬禮。