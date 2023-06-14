擁有3勝2敗聽牌優勢的台北富邦勇士，14日在滿場7千名地主球迷面前，靠著強森27分、9籃板，「野獸」林志傑也有23分、6助攻與5籃板，最後以118比104力挫新北國王，確定以4勝2敗拿下本季總冠軍，不僅完成3連霸，也是首度在自家主場封王，強森最後獲選總冠軍賽MVP。

國王開賽就靠曼尼高包辦10分，打出12比2小高潮，不過隨著曼尼高很快吞下兩犯，勇士也靠強森追上，甚至靠蔡文誠三分球取得1分超前，打完首節，勇士26比25領先，強森首節15分，國王則有曼尼高首節5投全中、包辦13分。

來到次節，勇士靠著張宗憲的火力，以及曾祥鈞三分球，一度擴大領先到8分，可是林書緯接連投進3顆三分球，隻手帶領國王重新超前，不過勇士也在強森領軍下，打完上半場仍以56比55領先，強森半場22分，林書緯也有21分。

國王第三節開始連進4顆三分球，一度搶回超前，不過勇士馬上有所回應，不僅林志傑接連投進三分球，小將洪楷傑也投進兩顆三分球，幫助勇士88比77領先，打完前3節，勇士仍以91比81領先，強森進帳27分，林志傑也拿17分。

勇士末節一開始就打出7比0，擴大領先到17分，可是國王隨即回應10比0，幸好林志傑再次挺身而出，領軍勇士又是8比0，重新擴大領先到15分，最後1分47秒張宗憲投進三分球，勇士116比100領先，幾乎已經提前宣告3連霸到手。