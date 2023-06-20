2023台北羽球公開賽20日起在台北市立大學天母校區體育館進行6天激戰，首日上午場賽程主要是會外賽，中租羽球隊男雙「雙秉組合」林秉緯／曾秉強會外賽順利21比18、21比11打敗合作多年的黃睿璿／黃琮譯，也首度晉級BWF世界巡迴賽超級賽會內賽。

23歲的林秉緯和20歲的曾秉強當初因不同原因踏上羽球路，來自屏東的林秉緯透露，國小三年級因不想補習決定打羽球，家人看著他開心打球也很支持，比賽時家人會守著直播為他加油，最有成就感的一刻就是大一那年在全國排名賽脫穎而出，拿下夢想中的甲組門票。

出身雲林的曾秉強小時候身形圓滾滾，被家人帶去羽球隊特訓，從國小二年級就跟羽球為伍，在雙親支持下，他也北上加入百齡高中羽球隊精進球技，在第3年圓了封王夢並取得甲組資格，他感嘆：「這（升上甲組）幾乎是所有國內打羽球的人的夢想！」

兩人在今年打了6場比賽後，逐漸找到合作模式的雛形，也是打了5站挑戰賽，終於在台北站首度晉級BWF世界巡迴賽超級賽會內賽，兩人在中租羽球隊的教練楊鈞翔指出，兩人都具備不錯球技，也是球團積極培養的雙打好手，除了看好年輕人的拚勁，希望他們在場上互補，並由年紀較長的林秉緯在場上帶領曾秉強。

合作不到半年的兩人也訂下目標，希望能站上頒獎台、世界排名闖進50名，而對於在台北賽首輪將要面對世界排名第28的中租學長蘇敬恒／葉宏蔚，林秉緯笑說：「彼此都很熟悉，也知道對手實力就是比我們好，就是盡力去拚吧！」