根據14日根據《菱傳媒》公布的最新2024總統大選民調，結果顯示，民進黨參選人賴清德以37.76％的支持度奪得第一，柯文哲則是站上3成，以31.29％為第二，侯友宜21.87％成第三。同時《關鍵調查》也釋出一份2024年總統大選支持度民調，賴清德為31.2％，柯文哲21.5％，侯友宜17.9％。對此，前立委郭正亮14日就表示，「侯友宜現在真的要煩惱，到了六月底如果很多民調都是第三，國民黨7月23日要開全代會確認他的提名，那7月恐怕就會有很多聲音出來了」，引發討論。

郭正亮14日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「《關鍵調查》的民調跟《菱傳媒》的不一樣，傳統民調一定會調查到年紀很大的人，那他有時候不願意講，年輕人本來表態率就比較高」，而對於侯友宜民調排名一直在第三，郭正亮認為，「侯友宜現在真的要煩惱，到了六月底如果很多民調都是第三，國民黨7月23日要開全代會確認他的提名，那7月恐怕就會有很多聲音出來了」。

郭正亮更坦言，「侯友宜面對的問題是全面性的，選舉是這樣，候選人要帶來光跟熱，光就是方向，就是我的政策許諾你一個不一樣的台灣，和現有的執政者做出對比，做出很大的批評；第二個就是熱，候選人本身的能量親和力，展現給大家看，讓大家喜歡你，這是你的魅力，但侯友宜目前為止沒有展現出光或熱」。

郭正亮更接著說，「如果對於議題不敢表態，那就會被人家拿去用，這是必然的，因為聰明的候選人他會知道哪些議題對他是有利的，侯友宜他通通都沒有立場」，郭正亮更點出，「侯友宜既有的選舉模式和總統大選的模式是完全無關的，侯友宜選市長基本上他是順風在選，他從副市長選市長，然後市長又連任，靠政績就當選了，所以他不需要去碰台灣的爭議問題、敏感問題，總統大選是不可能這樣做的」。

最後郭正亮強調，「總統大選是價值的選擇、路線的選擇、政策的選擇，所以侯友宜既有的團隊對路線、政策、價值的辯論都不在行，就趕快換人了，因為你的對手一個是賴清德、一個是柯文哲，候選人的鬥志、使命感是非常重要的，所以你的光跟熱是非常重要的，你的積極性，非贏不可的決心，那個人家絕對能感受到的」。