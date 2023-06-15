美國聯邦準備理事會（Fed）決定本月利率按兵不動，但暗示之後仍可能升息，美股主要指數今天多收紅。

道瓊工業指數下跌232.79點或0.68%，收33979.33點。

標準普爾500指數上揚3.58點或0.08%，收4372.59點。

那斯達克綜合指數揚升53.16點或0.39%，收13626.48點。

費城半導體指數上漲56.08點或1.52%，收3739.75點。（譯者：陳正健）1120615