美國聯邦準備理事會（Fed）決定本月利率按兵不動，但暗示之後仍可能升息，美股主要指數今天多收紅。
道瓊工業指數下跌232.79點或0.68%，收33979.33點。
標準普爾500指數上揚3.58點或0.08%，收4372.59點。
那斯達克綜合指數揚升53.16點或0.39%，收13626.48點。
費城半導體指數上漲56.08點或1.52%，收3739.75點。（譯者：陳正健）1120615
美國聯邦準備理事會（Fed）決定本月利率按兵不動，但暗示之後仍可能升息，美股主要指數今天多收紅。
道瓊工業指數下跌232.79點或0.68%，收33979.33點。
標準普爾500指數上揚3.58點或0.08%，收4372.59點。
那斯達克綜合指數揚升53.16點或0.39%，收13626.48點。
費城半導體指數上漲56.08點或1.52%，收3739.75點。（譯者：陳正健）1120615
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。