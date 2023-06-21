「#Metoo」風波繼續延燒，小紅老師在臉書發文表示收到20多名網友私訊，指控遭到藝人NONO性騷，還有人被載至市民大道殘障廁所性侵得逞，接著指出NONO鎖定的對象並非只有一人，手機內的名單更人選相當多。

小紅老師表示NONO被指控性騷，仍矢口否認到底，推測這些行徑對他而言僅是「微不足道的日常」，她回想起被某職棒球員經紀人性騷後，曾向NONO求救，當下以為他是自己在演藝圈的救命稻草，沒想到NONO語出驚人表示：「他都還沒吃到，經紀人怎能先吃」，接著被他在車上強吻後，竟還反問喜不喜歡，甚至把她載至很暗的公園後，直接把手滑進她的胸部，嚇得她以要回家為理由才得以脫困。

小紅老師表示拒絕後，原以為NONO便會就此收手不再犯，未料他竟食髓知味，開始對她每天展開奪命連環叩，直到某次上課沒接到電話，發現隔壁同學的電話緊接著響起，便從手機螢幕清楚看到顯示出「NONO來電」，這才知道NONO會一次鎖定好幾個目標，就看最後誰會上鉤，但也因為NONO這一連串行為，讓她事後都得要吃抗憂鬱症、安眠藥物才能入睡。

小紅老師強調「天底下沒有不會被發現的罪行」，因此向曾被性騷擾的受害者喊話，必須要勇敢願意站出來，才能讓NONO出來面對， 接著表示沒有要破毀壞NONO的家庭，也沒有要求償鉅額賠償金，只希望NONO能夠向受害者認錯道歉。

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