今年以來花旗已裁員數千人，若再加上最新一波裁員人數，今年至6月底為止裁員人數總計將達5,000人。截至今年3月底為止，花旗全球員工總數約24萬人，也就是說今年以來裁員幅度約2％。

梅森表示，上述遭到裁員的其中1,600人資遣費將列入第二季計算，導致第二季獲利受到影響。他預告裁員牽涉的資遣費及其他業務重整費用將導致第二季營業支出較前一季增加4億美元。

梅森也預警花旗交易部門營收恐怕在第二季年減20％，主因是今年5月美國債限談判導致市場交易低迷。