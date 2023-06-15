新北市淡水48歲張姓男子在今(15)日早上10時20分許酒後駕車，沿淡金路一段往三芝方向行駛時，疑似不勝酒力結果失控自撞道路護欄，不僅車頭全毀，自己面部及肢體都有多處撕裂傷以及擦挫傷，後續送往淡水馬偕醫院治療，淡水警方訊後也依涉嫌公共危險罪移送士林地檢署偵辦。

這起車禍發生在今日早上，張男昨晚與朋友聚餐飲酒，今早疑似宿醉駕車上路，結果行經淡金路一段往三芝區方向行駛時，途中疑似不勝酒力，竟自撞路邊護欄，衝擊力道之大還反彈到到路中央。

這起車禍造成張男座車的車頭全毀，也造成張男面部鼻樑、眼角有約1公分的撕裂傷，肢體也出現多次擦挫傷，警消獲報後趕緊將張男救出後送醫治療。

事後警方調查發現，張男的酒測值高達0.82毫克，所幸車禍未波及他人，後續全案將依涉嫌公共危險罪移送士林地檢署偵辦。

第三大隊大隊長陳志德表示，車禍造成交通意外事件頻傳，若駕駛有感覺精神不濟或身體不適時，應將車輛停放於路邊稍作休息或打電話請家人前來接應處理，若不適狀況未改善，應立即撥打119救護人員協助就醫，切勿勉強自身不適情況繼續駕駛而造成後續憾事發生。

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