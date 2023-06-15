鳳山溪關西段因遭到汙染，台水公司3區處針對關西、新埔淨水場做緊急處理措施，包括設置臨時取水口、原水調度等，其中關西淨水場臨時取水口14日晚間6時許遭大雨沖毀，台水公司連夜修復，15日6時完工並開始供水。針對此次停水24小時以上用戶，台水公司將依營業章程規定減免部分水費。

台水公司表示，關西淨水場13日凌晨2時緊急架設完成的臨時取水口，因14日下午山區降下豪大雨，於晚間6時20分遭沖毀致無法取水，經調派人員機具緊急進場連夜搶修，原預定15日10時搶修完成，已提前於6時完成並開始供水。

另外新埔淨水場鳳山溪取水口原水調度工程於15日凌晨3時連夜施工完成，經人員檢測水質符合飲用水標準，於9時開始供水。

台水公司表示，本次事件是有機溶劑汙染，台水公司為民眾飲水安全把關，隨即停止取水，另為維持民眾用水需求，立即設置34個臨時取水站，並由8台水車全天候持續維持運補水作業，以降低民眾不便，台水公司動員上百人力24小時不間斷搶修復原，並持續檢測原水水質至符合標準後全面恢復供水，將影響降至最低。

此次汙染事件影響甚鉅，針對此次停水24小時以上用戶，台水公司將依營業章程規定減免部分水費，相關損失將向汙染源業者求償。