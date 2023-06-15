行政院核定「精進員警執勤安全方案2.0」，全面提升警察執勤安全。（警政署提供）

行政院核定「精進員警執勤安全方案2.0」，全面提升警察執勤安全。（警政署提供）

今天是警察節，警政署表示，為完善警察執法環境，澈底改善員警執勤安全，回應民眾對政府治安維護殷切的期待，警政署重新探究近年員警執勤議題及發生原因，系統性分析歸納精進員警執勤安全策進，以「政府當警察後盾，警察為治安打拚」為核心，藉由修法完善員警執法制度，並透過「強化員警教育訓練」、「充實員警攜行裝備」2大策略，達到「執法安全」、「警民安心」及「社會安穩」目標，經行政院核定「精進員警執勤安全方案2.0」，全面提升執勤安全。

警政署15日指出，現今社會多元化治安環境變動，警察執法環境充滿挑戰，蔡英文總統曾公開表示，「保障警察執法安全，就是保障人民安全」，政府將持續改善警察執法制度、教育訓練及裝備，讓員警在必要時可以安心使用警械，維護執法的尊嚴和人身安全，進而守護民眾安全。

警政署說明，為使員警能即時判斷安心、正確使用槍械，去年通過「警械使用條例」，放寬警械使用範圍，也明定4種員警得使用槍械逕行射擊的情境，規範調查小組設置及國家賠償範圍，有效保障員警在維護治安時使用警械的正當性。警政署進一步指出，現行警察人員因公涉訟延聘律師費用規定均會補助，另設有「警察人員因公涉訟審議委員會」，提供因公涉訟同仁於訴訟期間法律諮詢及經費補助，以補公務預算不足，消弭員警使用警械的疑慮。

至於在強化員警教育訓練方面，警政署從「建立安全執勤觀念及正確應對作為」及「精進員警執勤技能」2方面著手，並持續加強員警體能（技）訓練。

警政署指出，自109年起警政署斥資新台幣（以下同）2億160萬元陸續建置10處「互動式情境模擬射擊訓練靶場」，編列4505萬元導入「智慧XR（延展實境）警勤訓練」系統，並將規劃建置長槍靶場2處、手槍靶場3處實彈射擊靶場，期能透過情境模擬及系統化射擊訓練結合，強化執勤安全意識及射擊技能，並依勤務況狀與需求，結合警械與裝備加強敵情觀念；另藉由國內、外員警遭攻擊、突襲或執勤傷亡案例，加強同仁面對執勤對象不同威脅等級之訓練方式，提升危機應處能力，確保員警安全。

而有關「充實員警攜行裝備」部分，警政署指出，為提供執勤員警適宜、合用的應勤裝備，經實際訪查傾聽基層員警需求，積極爭取經費並獲行政院核定2億7000餘萬元，規劃陸續購置各類符合現今社會環境之應勤裝備，且重新檢討「員警執勤之警力數編配及應勤裝備攜行原則」，以符合員警執勤現況所需。

其中，為讓員警能依法勇於使用警械，警政署近年陸續規劃汰換、購置非致命性武器，如警棍、防護型噴霧器、電擊槍，並預計增購戰術背心、臂盾及防割手套等裝備，提供員警視現場狀況，提升武力層級，有效應對各類突發治安狀況，並透過各項裝備的交互運用，為員警創造更有利且安全的執法空間，確保民眾及員警自身安全。

警政署強調，每一位警察同仁都是我們的同袍，我們將持續不斷精進，完善警察執法制度、強化教育訓練及裝備，保障所有員警執勤安全，讓警察執法無懼、社會安全無畏，也呼籲民眾全力配合與支持警察，做警察拚治安最堅實的後盾。