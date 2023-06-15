國民黨高市議員李雅靜14日赴議會總質詢，她針對性平、鳳山溪汙染、自來水管破裂、五甲國宅產權等議題質詢，有趣的是，李雅靜秀出她在鳳山溪拍下的圖片，詢問高雄市長陳其邁鳳山溪美不美？陳其邁竟公然撩妹，稱「照片中的主角比較美」，讓李雅靜笑得合不攏嘴，還向議長康裕成求救，希望幫忙主持議事。

近日鳳山溪汙染案頻傳，李雅靜質詢指出，市府每年投入大筆經費整治鳳山溪，但成效不彰，原因就是上游工廠林立，排放事業廢水，導致鳳山溪中下游汙染情況嚴重，她要求市府在上游端覓地興建汙水處理廠，將事業廢水處理成再生水再放流，從源頭徹底解決汙染情況。

李雅靜質詢時秀出她在鳳山溪拍的照片，詢問陳其邁藍天白雲下的鳳山溪美不美？陳其邁竟回應「照片中的主角比較美」，現場官員忍不住爆出笑聲，陳其邁這席話也讓李雅靜笑得合不攏嘴，甚至希望議長幫忙主持議事。隨後陳其邁也針對問題回答，他坦言，鳳山溪確實還有很大的改善空間，他責成副市長林欽榮主責，進行全面性的整治評估計畫。

李雅靜提出，打造鳳山溪親水步道，並將沿線的現有公園融合成親水公園，打造近距離欣賞河川的美景，讓市民與大自然互動的場域。她也提到，多次爭取在鳳山溪引進河畔藝術燈會，打造一幅美麗交織的藝術燈海，用燈海點亮鳳山溪，打造成為高雄的新名片。

另外，針對五甲國宅產權爭議，李雅靜指出，包含住宅、公共設施用地與重劃抵費地，共58.5公頃面積的土地價款及開發費用由社區6000多戶全體所有權人共同分擔，其中，包含9.621公頃公共設施用地，當時政府為減輕住戶負擔，讓住戶免繳房屋稅及地價稅，而將公共設施用地登記為主管機關營建署。

李雅靜強調，政府在105年修增訂霸王條款，將住宅法61條修改，原為住戶出資購買的土地，瞬間成為市有土地，李雅靜痛批，原為政府體恤人民的美意，減輕住戶稅負負擔，如今卻修惡法侵吞人民財產，她訴求，市府必須還地於民，或以徵收方式解決。