26歲的陳昊森以電影《刻在你心底的名字》走紅，2021年跟歐漢聲（歐弟）前妻鄭雲燦爆秘戀，日前又被週刊直擊先跟楊謹華等人歡唱KTV，之後被40歲的金曲歌后魏如萱（娃娃）深夜搭車接走他。陳昊森15日為宣傳公視新戲《地獄里長》接受專訪，他親自解釋，和娃娃平常就是會約出來吃飯的超級好朋友，他將出第一張專輯，兩人之後會有音樂上合作。至於鄭雲燦，他也大方認了兩人確實曾有一段情，但已經結束，現在的他感情狀態單身。

他說跟娃娃是因為電影《刻在》而熟識，當時娃娃有演，他和家人也都是她的歌迷，後來去上她電台節目宣傳電影時，還帶了一堆CD請她簽名，；至於跟楊謹華，是因為合作實境秀《光開門就很忙了》而熟識，那天因為很久沒見所以他太開心喝多了，由於過去曾有喝醉跌落工地洞裡的紀錄，發現自己站不直了，才會打給娃娃請她救援。至於週刊意指娃娃也跟著下車疑似要回他家，他解釋，當時他下計程車時差點跌倒，娃娃是下車去扶他，結果車就開走，「她沒有要來我家啦！我跟爸媽住耶。」

被問及與鄭雲燦的緋聞，陳昊森強調，兩人來往時對方已無婚姻，強調自己沒有違背道德觀，意指他不是介入鄭雲燦與歐弟的「小王」，兩人有重機等共同興趣，被拍之後他跟她說對不起，畢竟她不是藝人，發生這些事影響到她，讓她被寫成這樣。」他承認是外界壓力太大，讓這段感情無法走下去。

陸續與鄭雲燦、娃娃這些「姊姊」傳緋聞，是否真的偏愛「姊姊」？陳昊森直言：「姊姊是比較成熟啦！但我有時候也喜歡被撒嬌啊！」透露學生時期談戀愛對象大多是同年齡或小1歲的，反而可以一起成長、一起談未來、一起做夢。之後跟「姊姊」藝人出去聚會是否會有壓力？他笑說：「我也跟哥哥們出去啊！」透露他常會跟張孝全、修杰楷等哥哥們一起騎單車。