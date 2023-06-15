金曲天后碧昂絲(Beyoncé)將到瑞典斯德哥爾摩開演唱會，然而天后的威力不同凡響，居然造成瑞典5月份的通貨膨脹，某些商品的平均價格上漲。

法新社報導，官方數據顯示，瑞典在5月份的通貨膨脹率降至 10% 以下，但某些商品和服務的成本則反向上升，分析師表示，這與超級巨星碧昂絲有關。

5 月份瑞典的消費物價上漲9.7%，這低於4月份的10.5%，對瑞典來說算好消息，因為這是6個多月以來，通膨率首次低於10%。

瑞典統計學家諾爾丁(Mikael Nordin)說：「電力和食物價格持續下降，終於使5月份的通貨膨脹率較低。」

「但與此同時，某些商品和服務的成本卻有所上升，比如旅店、餐館、娛樂服務業，還有流行服裝也變貴了。」

丹斯克銀行(Danske Bank)的瑞典首席經濟學家格朗(Michael Grahn)表示，「碧昂絲在瑞典開始她的世界巡演，似乎對5 份的物價產生了影響，但不確定的程度有多大。」

她在斯德哥爾摩的演昌會相當成功，這是她7年以來，再一次的巡迴演唱。

格朗說，她在 5 月份的演唱會，可能造成酒店和餐館價格增加 百分之0.3中的 百分之0.2。

瑞典的通貨膨脹率在去年12月達到12.3%，是30多年來的最高值，終於在今年1月略微下滑，但也有11.7%；只是 2月又出現12%。

為了抑制通貨膨脹，瑞典中央銀行一再提高利率，4 底將利率上調至3.5%，並表示「可能」在 6 月或 9 月，再上調 25個基點。