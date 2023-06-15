在日本留學的一名23歲香港女子因在社交平台發文支持香港獨立，今年3月返港時遭國安警拘捕。香港國安處今日正式備案，起訴該名女子「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪，明日上午將在西九龍裁判法院聆訊。這也是《香港國安法》實施以來，在域外適用的第一例。

香港01報導，香港國安處3月8日在秀茂坪區拘捕一名23歲女子。調查顯示，該名女子涉嫌在其個人社交媒體上多次發布具煽動意圖的貼文及相片，包括一些煽動他人引起對中央人民政府或香港特別行政區政府的憎恨，及鼓吹香港獨立等字句。

經徵詢律政司意見後，國安處15日正式備案起訴該名女子「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪，違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第(10)(1)(a)條。案件將於16日上午在西九龍裁判法院聆訊。警方稱，「作出具煽動意圖的作為」屬嚴重罪行，首次定罪可被判處監禁兩年。

消息指，國安處微信舉報熱線早前接獲匿名投訴，指案中女子涉嫌宣揚港獨。人員經調查後，發現案中於日本留學的23歲女子的臉書（facebook）帳戶，自2018年起發布有關港獨的貼文、頭像及照片，也曾出席日本東京一個宣揚港獨的展覽。早前有日本媒體報導，案中女子因為更換身分證而返港，繼而被捕。