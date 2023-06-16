財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會於今(6/14)日召開第九屆第 10

次董事會，進行董事長改選，台北市政府教育局長湯志民高票當選，將於 6 月 26日起擔任本會董事長。湯志民於當選後表示，基金會每年支出逾4000萬元，一年大約幫助弱勢學生1萬3000多人次，擔任董事長責任重大，這是做「善事」的單位，會以充滿感激的心，為孩子們工作。

湯志民說，持續幫忙清寒學生，或有急難救助需求的學生是最有意義的，感謝

董事會與外界善心人士長期的支持，未來也希望大家一起與台北市教育局推動幫助弱勢學生，受助的孩子在成長、工作之後，會回頭再幫助弱勢的孩子，形成「動力型」的發展，將愛心一點一滴的擴散出去。

原董事長曾燦金於5月24日第九屆第 9 次董事會議表示，因已卸任台北市

政府教育局長一職，為尊重基金會創會以來，由局長擔任董事長之慣例並建立制度，訂於 6 月 26 日請辭本會董事長及董事職務。

此次董事會由常務董事張志榮擔任代理主席，16 名董事出席，另有 2 位董事委託出席並投票，在監察人見證下，湯志民獲得 18 票，全體一致通過獲選擔任該會新任董事長。

湯志民表示，感謝曾董事長多年帶領，認助清寒學生基金會有優良的資源整合、徵信與系統化經營基礎，在社會上建立良好的信賴感。未來他也將一步一腳印往前走，爭取更多資源，讓基金會穩定的發展，並要確保資訊流通，讓學生知道這項可貴的資源該如何申請，以幫助孩子為第一優先。