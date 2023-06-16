合庫資產管理公司前董事長蔡見興「寄生合庫」事件雖然落幕，但是小股東仍相當關心，合庫董事長雷仲達今日公開回應，合庫AMC事件造成社會紛擾，跟各位股東抱歉。

合庫金今日舉行股東會，並且將改選董事，合庫金總經理陳美足也針對合庫AMC事件表示，造成社會與股東困擾感到很抱歉。

陳美足表示經過金管會檢查局實地查核，以及財政部責成合庫金稽核內部查核後有3個問題，首先是人事進用的部分，不夠透明公開，蔡見興確實私心任用，多進用他認識的人、朋友或投資朋友的小孩，確實造成社會觀感不佳，他本人與6位任用人已予以資遣或離職。

差勤的部分，AMC有高雄分公司，但是蔡見興仍有偏於過度浮濫密集到高雄出差，未來合庫金加強各子公司首長公務差勤落實業務所需。代墊款的部分集中高雄的問題，經檢查局檢查授信有按照法規辦理，但是風險控管有加強的地方，合庫金已經責成AMC子公司分區貸款設定限額，對於都市更新計畫主管機關核定前、後撥款成數也要考量風險等規定。