在全國消防局推薦的優秀救護同仁激烈競爭中，新北市消防局淡水分隊高級救護技術員蘇韋禎，透過在救護領域的卓越表現成功脫穎出，榮獲112年「十大傑出救護技術員」冠軍寶座，不但是個人努力的肯定，同時也是對新北消防的認可。

據了解，這個獎項是由台灣急診醫學會邀集緊急醫療救護專家和消防署官方代表共同遴選，評分標準包括救護事蹟或災難處理、救護教育、品管研究以及其他特殊貢獻等項目，是緊急救護界中最具指標性和榮譽的獎項之一。

全國10大「救護之神」出爐！新北消防蘇韋禎「奪冠」。(消防局提供)

全國10大「救護之神」出爐！新北消防蘇韋禎「奪冠」。(消防局提供)

全國10大「救護之神」出爐！新北消防蘇韋禎「奪冠」。(消防局提供)

蘇韋禎在救護事蹟和災難處理方面展現出非凡的能力，曾多次參與重大災害救援行動，救助了許多生命。此外，他在救護教育方面也有突出的成就，不僅將自己的知識和技能傳授給其他救護人員，還積極參與教學活動，提升整個救護界的專業水準。其中，他自發組隊參加了2023年亞洲ACEM（Asian Conference on Emergency Medicine）的院前緊急救護交流競賽，並榮獲國際亞軍的殊榮。

消防局長李清安表示，這項榮譽不僅是對蘇韋禎個人努力的肯定，也是對新北市政府消防局的認可。他的堅持和努力展示了救護人員所具備的專業知識、技能和救援精神，為整個緊急救護界樹立新的里程碑，促使更多的人投身於這個崇高的事業中，為社會的安全和福祉作出更大的貢獻。