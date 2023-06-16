國民黨前台北市議員羅智強昨(15)日表示，「政黨輪替大聯盟」是擊敗民進黨唯一的路，他和高雄前新聞局長王淺秋王淺秋將用更漸進、累積式的方法繼續倡議「政黨輪替大聯盟」。對此，國民黨台北市議員鍾沛君則持反對意見，並認為此舉至少有4大窒礙難行之處。

鍾沛君今(16)日在臉書指出，民進黨已經執政八年，卻沒讓百姓有安全的環境、清明的政治、活絡的經濟發展以及優化的生活品質，因此不僅是國民黨，包括任何在野黨真正負責任的主張，不是只喊「政黨輪替」、只喊「下架民進黨」，而是不斷提出更好的候選人，更好的政見政策，然後不斷論述，說服選民，當選民願意投票給國民黨，就會實現政黨輪替。

鍾沛君強調，她反對所謂「政黨輪替大聯盟」，因此舉至少四個窒礙難行。首先，鍾沛君認為，國民黨作為最大在野黨，如今民調不利，應是全黨一起修復改進，而非放棄治療，眼看民眾黨這班車揚長而去，就想著不如搭便車。二、 民調不該是評價候選人與政黨的唯一指標，且民調有高低起伏，若誰在某個時間點民調高就支持誰，去年台北市長選戰，蔣萬安在初期一度落居第三，當時就該退選？三、民眾黨有其主體性，柯主席打選戰按部就班，數月前當他民調居第三，國民黨開口閉口要「整合」，如今國民黨落居第三，竟用同一套「政黨輪替」的話術「情緒勒索」，不僅不合理，甚至更加蒼白無力。四、國民黨政策理念與民眾黨未必一致，如何整合？是白紙黑字的逐條逐項協商或是誰民調高當正的，就贏者全拿？雙方支持者能接受嗎？

現今輿論對侯友宜的選戰有諸多批評，民調也不理想，鍾沛君坦言這些都是事實，侯與團隊、黨中央與智庫都在努力改進。鍾沛君認為，身為黨籍民代，順風時靠著「母雞帶小雞」，不順時，小雞也該扛著母雞，這才是一個黨，對得起支持者的樣貌。

鍾沛君重申，就算要整合、棄保，要不是候選人登高一呼，再不然就是支持者自由意志，「我們身在國民黨這艘船上，就算船身漆的是『鐵達尼號』，黨公職民代，就是船員，救生艇不是給我們搭的」。