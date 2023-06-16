該新聞消息傳出後，曼聯股價一度大漲15%。曼聯周四收漲6.9%。

儘管該交易尚未確定，但也代表著Sheikh Jassim接管該球隊的努力。Sheikh Jassim是卡達前首相的兒子，也是波斯灣國家的主要富豪之一。

其中一位消息人士表示，英國的Glazer家族成員可能會兌現擬議中的交易。該家族擁有曼聯的少數股權，並透過雙重股權結構來控制球隊。

消息人士指出，Glazers家族的評估認為，卡達方面的收購報價要比英國富商Jim Ratcliffe的報價更為有利。Ratcliffe的報價是假定Glazers家族仍會繼續持有曼聯的部分股份。

在排他性談判期間，曼聯不得與Sheikh Jassim以外的任何競購者進行談判。目前無法知道此時期會持續多久時間。消息人士警告，如果情況不穩定，Ratcliffe仍有機會殺出。

根據市調公司Kantar的資料，曼聯在全球擁有6.5億球迷，球隊並創下20屆的英國聯賽冠軍紀錄。但是許多人希望改變球隊所有權，主要是因為Glazers家族的財富大幅縮水，而且球隊的上一次奪冠，是遠在2012~13年賽季。