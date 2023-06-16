警方查扣林男裝油漆的器皿。（王揚傑攝）

新北市政府近日深陷幼兒園餵藥案風波，今（16）日上午9時10分市府南大門遭不明男子潑灑白色油漆，動機引發各界揣測，轄區海山警分局甚為重視，獲報後立即組專案小組追查，根據嫌犯機車車牌鎖定居住蘆洲區的33歲陳姓男子涉案，發動攔截圍捕，上午11時40分許在林口區逮捕陳男到案。經警方調查，陳男精神狀態不佳，潑漆係個人因素，排除有政治意圖。

警方表示，陳男無業，有毒品、公共危險刑案紀錄，昨晚先在住家附近購買油漆，今天上午騎乘母親名下機車，帶著寵物犬「炸雞」到新北市政府南大門前，步行到門口往玻璃門潑漆後騎車逃離現場，陳男作案先返回蘆洲住處換裝，隨後又繼續騎車往林口方向逃逸，警方在林口區中正路、竹林路口將林男逮捕到案。

林男自稱家境富裕，在新北市有很多土地，但他從小就有無法睡覺的問題，四處投訴都無人幫他解決，因為他是新北市民，所以只能選擇到新北市府潑漆表達不滿。至於帶著寵物犬「炸雞」作案，林男說，因為現在只有「炸雞」會陪著他。

警方查訪林男母親，林母聲稱兒子長期精神狀態不佳，曾勸他就醫但兒子不願意，兒子並無特殊政治傾向。

偵訊後，警方將依社會秩序維護法、廢棄物清理法究辦。