彰化縣芳苑鄉頂廍村民不滿村內一家生物科技公司的兩處廠房堆置及露天曝曬大量混雜廢棄物發出噁心惡臭，長期干擾日常生活，今天他們齊聚在廠房外抗議，怒吼要求清新空氣。彰縣府農業處表示，經現勘發現該公司堆放有機肥料成品，將依法開罰，並請業者限期清理完畢，限期改善。

「拒絕惡臭，馬上撤離！」縣議員洪子超、前立委鄭汝芬與當地居民及彰化縣環保聯盟人員在現場呼喊口號抗議，其中洪子超表示，該廠商申請的是農牧許可，卻違反農牧農用的規定，彰縣府農業處應撤銷其農牧許可。前立委鄭汝芬說，彰縣府應儘速撤查該公司有無違法之處。

彰化縣環保聯盟指出，該生技公司在芳苑鄉頂廍村有兩處空地及廠房，非法堆置及露天曝曬大量疑似禽畜糞、禽類羽毛、動物屍體下腳料等混雜的廢棄物，經常飄出酸腐惡臭，導致鄰近5個村莊及社區充滿臭味，造成當地居民吃不下飯及鄰近的路上國小學童無法專心學習，苦不堪言。

環保聯盟表示，該公司打著「循環經濟」，背地裡卻非法堆置及露天曝曬惡臭廢棄物，完全與所言大不相同，相同汙染案件一再發生至今已3、4年，無良業者在協調會上欺騙願意給予改善時間的居民，但居民發現汙染根本未改善，導致他們實在忍無可忍，今天集結在一起高舉白布條抗議。

抗議民眾說，他們的生活品質已被無時無刻籠罩的惡臭嚴重影響，連自家的門窗都不敢開啟，他們的訴求很簡單，只希望能呼吸到一口新鮮空氣，強烈懇求彰化縣政府各局處應針對該無良業者重罰，將其斷水斷電、勒令停工停業並限期遷廠將黑心業者永遠趕出芳苑鄉，不能再繼續危害芳苑鄉。

雖然數十位當地居民群聚在該公司廠房前抗議，但該公司未派員出來回應。彰

縣府農業處表示，經現場現勘發現，廠商原本申請做牛舍用途，現場卻堆放有機肥料成品，顯與容許用途及經營計畫書不符，將撤銷容許，且將移請地政處依《區域計畫法》21條規定，最高裁處30萬元。

環保局指出，將請業者限期清理完畢，不能堆肥，將依法開罰，限期改善。該局會依違反《廢棄物清理法》對該公司加重裁罰；另外該公司營運不當的部分，該局將函請目的事業主管行政院農委會依法處理。