高通此全新套組中的三款平台具有豐富的AI功能，支援Android 和Linux，提供更大的彈性以及能在各式環境中客製和部署視訊會議產品的能力。隨著生成式AI 快速發展，未來的會議體驗將帶來更先進的視訊、語言和文本功能。具備專用硬體以支援晶片上 AI 加速的協作裝置，將能透過在雲端和邊緣裝置之間劃分工作負載以最佳化上述體驗。高通與廣泛的產業專家合作建立了視訊協作平台軟硬體生態系統，讓客戶可迅速推動產品開發，縮短產品商業化的時間，並充分利用其資源提供差異化功能。

高通技術公司業務開發副總裁暨建造、企業端和工業自動化業務負責人Dev Singh表示，生成式AI如今正快速地徹底改變工作、學習和聯繫彼此的方式，並提供比以往更具適應性的沉浸式體驗。高通將持續利用其在連網、運算、AI、鏡頭和音訊方面的悠久歷史和領先技術，確保現今的沉浸式協作解決方案能支援未來不斷拓展的使用案例。