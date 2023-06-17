美國前軍事分析家艾茲柏格的家人宣布，他於今天過世，享耆壽92歲。艾茲柏格曾把名為「五角大廈文件」的機密越戰研究洩露給美國媒體，改變大眾對越戰的觀感，因而聲名大噪。

法新社報導，艾茲柏格（Daniel Ellsberg）1971年向美國媒體發布數千頁文件，揭露歷屆美國政府在越戰問題上向公眾撒謊。

多達7000頁的「五角大廈文件」（Pentagon Papers）指出，這場衝突無法取勝，與美國政府官員的公開說法不同。

這起洩密事件後來被改編為2017年好萊塢電影「郵報：密戰」（The Post），內容詳細描述文件披露過程中張力十足的幕後故事。

艾茲柏格今年3月宣布，醫生在2月17日告訴他，他患有末期胰臟癌，存活期只有6個月左右。

他的妻兒在聲明中表示：「他沒有疼痛，在親愛的家人圍繞下（過世）。」

艾茲柏格遭控違反「間諜法」，但在政府非法蒐集證據曝光後，此案於1973年以無效審判落幕。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）