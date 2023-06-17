非洲領袖代表團今天在基輔躲過幾個小時的飛彈襲擊後，和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，要烏國和俄羅斯讓局勢和緩下來並進行談判。

由於非洲飽受俄烏戰爭影響，引發糧食價格不斷上漲等問題，非洲代表團向烏克蘭表達他們的擔憂，並稱他們此行是項具「歷史意義的任務」。

他們抵達後不久，烏克蘭就偵測到俄羅斯飛彈來襲，空襲警報響遍全國。

在與澤倫斯基會談後，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）表示，這波飛彈轟炸顯示雙方都需要停止戰爭。

他在記者會上說：「這場戰爭必須得到解決，應該透過談判回歸和平。」

他補充道：「今天發射的飛彈並未成功攔阻我們，也無法阻止我們持續呼籲讓局勢降溫。」

拉瑪佛沙說：「正因今日所見，讓我們要呼籲必須讓局勢降溫。」他在闡述和平的必要時，多次引用南非首位黑人總統曼德拉（Nelson Mandela）的話。

澤倫斯基拒絕和羅斯進行任何談判，他稱已明確向非洲領袖表示：「現在如果與俄國談判，尤其是當那些占領者還在我們的土地上時，意味著戰爭、痛苦、折磨只是暫時凍結住而已。」

澤倫斯基在聲明中表示，他已呼籲非洲領袖就如何阻止「俄羅斯犯下的罪行」及怎麼實現糧食安全發表他們的看法。

他補充道：「但首先，我們必須恢復聯合國憲章（UN Charter）的一切效力，制止俄羅斯這種野蠻的侵略，並解放我們的領土。」

這次非洲代表團一行人，包括4位非洲總統，他們分別是拉瑪佛沙、塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）、尚比亞總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema），及擔任非洲聯盟（African Union）主席的葛摩聯邦（Comoros）總統阿濟利（Azali Assoumani）。