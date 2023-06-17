準備參選2024年立委的國民黨台北市議員徐巧芯，近日與苗博雅隔空交火，苗博雅酸徐巧芯和羅智強可以組成一個小黨，不用靠國民黨。徐巧芯則回嗆，「有決心的人參加一個黨就是一個黨，不會像某些人為了要選舉和被人家禮讓或者是變成別人的不分區啦」！

苗博雅日前表示，如果羅智強和徐巧芯組一個小黨，不用靠國民黨，一定馬到成功。

徐巧芯今（17）日則在臉書回嗆，「有決心的人參加一個黨就是一個黨，不會像某些人為了要選舉和被人家禮讓或者是變成別人的不分區啦」！

徐巧芯提到，她在唸書的時候也以為綠社盟是一個很有理想的政黨，結果到頭來只是民進黨的神奇寶貝。苗博雅跟范雲兩個人以社民黨的名義一個一個的被民進黨收到寶貝球裡面，這政黨才正式爛掉的。為了自身利益，手刃社民黨就是苗博雅跟范雲，這是大家都知道的事實。

徐巧芯直言，苗博雅與其提什麼大安區政黨輪替大聯盟，不如提出具體的政策 「廢除死刑大聯盟」 ，看看有哪個立委或候選人願意一起加入？「我是第一個跳出來反對啦！」