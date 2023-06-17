第一屆U15亞洲盃女子壘球賽（2023 U15 Women Softball Asia Cup）經過5天激烈競爭，今（17日）舉行金牌之戰，最後中華隊以3比2擊敗日本隊奪下金牌，最終名次依序為中華隊、日本隊、菲律賓隊，3隊均取得今年10月在日本東京舉辦的首屆U15世界盃女子壘球賽亞洲代表權。

第一屆U15亞洲盃女子壘球賽17日舉行金牌之戰，冠軍賽緊張刺激。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

第一屆U15亞洲盃女子壘球賽自6月13日起於埔里福興壘球場舉辦，共有中華台北、日本、韓國、香港、菲律賓、新加坡、印度7隊參加。中華隊13日首日對上新加坡就因雨延賽，14日一日三戰，小將們展現韌性，先後以三局15比0大勝新加坡、三局16比0力退印度、五局9比0擊敗韓國。

接著15日三局16比0大勝香港；16日5比3勝菲律賓、3比0小輸日本，中華隊16日靠著5勝1負的預賽成績，17日與日本隊進行金牌戰，中華隊記取前場對日本的經驗，首局就拿3分，中華隊靠著投手郭俐妤、陳妙華聯手壓制日本隊的打擊及野手精湛的守備，成功化解危機，最終中華隊以3比2力克日本隊。

第一屆U15亞洲盃女子壘球賽最後名次依序為中華隊、日本隊、菲律賓隊，3隊均取得今年10月在日本東京舉辦的首屆U15世界盃女子壘球賽亞洲代表權。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

這批中華U15小將們，近3年受到疫情影響，幾乎沒有國際賽的經驗，本次U15亞洲盃女壘等於是第一次和其他國家對決，中華小將奮戰的精神令人感佩。

第一屆U15亞洲盃女子壘球賽17日舉行金牌之戰，最後中華隊以3比2擊敗日本隊奪下金牌。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

賽事結束後，世界棒壘壘球總會(WBSC)祕書長劉明珠及南投縣副議長兼任亞洲壘球總會主席潘一全共同宣布，本屆賽事圓滿閉幕，10月在日本東京舉辦的首屆U15世界盃女子壘球賽亞洲代表權賽見。副縣長王瑞德也代表布達教育部長潘文忠賀電，並轉交中華隊，由隊長吳玉玲代表接受。

閉幕式同時也頒發本屆賽事的個人獎項分別由中華隊曾楷華、日本加減夢華、中華吳佩玟3人獲打擊獎；最佳勝率投手日本隊中村律；未來之星7名分別為香港陳雨桐、印度SUMKAPAKA SOUMYARANI、日本加減夢華、韓國宋有金、菲律賓克里斯汀可拉古娃斯、新加坡QIN EN JAELENE、中華隊曾楷華。

王瑞德說，縣長許淑華力主引進國際賽事到南投，讓世界看見南投，此次錦標賽在南投縣埔里壘球場舉行，中華隊以地主隊身分拿下金牌，相當難能可貴。潘一全表示，冠軍賽緊張刺激，希望中華隊繼續努力，未來在日本東京世界盃亞洲代表權賽中也能發揮實力，載譽歸國。