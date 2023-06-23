味全龍在鬧「洋投荒」的情況下本土投手又挺身而出，吳俊杰繳出5局無責失表現，加上打線發揮，蔣少宏清壘二壘安打、吉力吉撈・鞏冠2分炮，以7比5擊敗樂天桃猿，龍隊3連勝也讓今天沒比賽的統一獅上半季封王魔術數字停在M4，吞下2連敗的桃猿淘汰指數只剩1。

龍隊首局在滿壘時靠著保送先馳得點，3局下攻勢再起，滿壘時蔣少宏清壘二壘安打，龍隊單局攻下4分，下一局鞏冠再補上2分炮擴大領先優勢，雖然9局上王維中遇上亂流，讓桃猿追回4分，但最終仍以2分差勝出。

近期3連勝都是本土投手先發，總教練葉君璋表認為，在洋投受傷的情況下，當然會希望看到本土投手有這樣的表現，「本土要把自己責任做好，若未來再加上洋將一定會更好，很高興看到他們的好表現。」

不過葉總也點出吳俊杰接下來必須突破的課題，就是要再把投球局數拉長。吳俊杰則說：「在現在洋投剩1個的情況下，自己也會努力吃下局數，盡量幫助球隊。」而他賽後從鞏冠手中拿到「隊內MVP獎」，他透露，近期球隊除了單場MVP外野會在賽後集合時選出「心中MVP」，由上一場的人選出下一個。

龍隊前4局就火力全開，讓曾仁和僅投4局就用了99球，失掉7分中有6責失，吞下本季第3敗。敲出關鍵一擊的蔣少宏表示，當時只是想把球擊到外野形成高飛球，避免雙殺就好，沒想到能夠一棒清壘。

蔣少宏也提到先前一度下二軍調整，讓他體悟到「不要害怕失敗」，「之前就是太害怕失敗了，所以結果也落差很大，現在的我可以接受失敗，讓這些經驗更有價值。」