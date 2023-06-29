統一獅爭奪上半季冠軍剩下最後一哩路，29日只要自己擊敗富邦悍將就能拋下橘色彩帶，改披獅袍的胡金龍有機會生涯首次在新莊拋彩帶，但他認為，現在只是季冠軍，心態上不會覺得是終點而是過程。

胡金龍經歷「胡弟事件」被冷凍，在2022年轉披獅袍，回到家鄉打球第2年有機會拋下橘色彩帶，特別的是他將與林益全2位前富邦球員生涯首次在新莊拋彩帶。

上半季封王魔術數字只剩1，今天只要獅隊贏球就能將魔術數字歸零，對於爭奪季冠軍胡金龍平常心面對，「比較特別的是還能跟（陳）鏞基一起拚1個（季冠軍），很像回到以前打國際賽的感覺，很像亞運、經典賽時，每一場都要拚。」

獅隊上周再度點亮魔術數字M5後卻「近冠情卻」，25日與樂天桃猿的比賽還推出羅昂後援顯見獅隊想贏的決心，但近6戰僅拿1勝另有1和，昨天靠著龍相互咬幫獅隊將封王魔術數字減至M1。

胡金龍說：「其實上禮拜內容都打得很好，看得出對方也很想贏，所以打起來沒這麼簡單，過程中也都是很接近的比賽，都是咬到最後，雖然結果不好，但未來如果又到爭冠階段，可能還會碰到相同狀況，這對年輕選手來講會是很好的成長經驗。」

獅隊上半季能夠取得爭冠優勢，胡金龍坦言這並不是球隊預期中的事，「我們只是想把每一場的內容打好，先不去想輸贏。」