統一獅上半季封王魔術數字只剩M1，29日作客新莊交手富邦悍將，只要贏球就能奪下隊史第16座季冠軍並率先取得季後賽資格，3局上靠著蘇智傑陽春炮先馳得點，5局打完獅隊4比1領先富邦。

獅隊爭冠最後一哩路，昨天晚上在龍象大戰結束後，獅隊就在臉書粉絲團號召「外野那群人」進場應援，賽前預售截止就已售出超過6千張門票，其中外野約2500張，今天賽前外野4千張門票全數售罄。

此役雙方都推出洋投先發，獅隊勝騎士5局被敲3支安打、失1分；富邦先發投手肯特首局讓獅隊3上3下，但連2局都碰上滿壘危機，3局上被蘇智傑敲出左外野陽春炮，5局投完用球數就用84球，被敲8支安打、失4分（2責失）。

獅隊勝騎士連飆2K，化解3局下1出局、三壘有人危機，4局上獅隊攻勢再起，首棒打者林祖傑安打上壘，靠陳傑憲內野安打加上守備失誤跑回第2分，2出局後蘇智傑再補上安打再下一城，獅隊攻下2分擴大領先。主場的富邦在4局下靠著戴培峰二壘安打追回1分，5局打完獅隊4比1暫時領先。

統一獅先發投手勝騎士。（季志翔攝）