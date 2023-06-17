今年6月22日端午節為法定休假日，新北市勞工局表示，雇主應依規定給假並給薪，如適逢勞工休息日或例假者，應由勞雇雙方協商擇日補假。若雇主徵得勞工同意於端午節出勤，月薪制勞工應加給1日工資，時薪制勞工則應針對出勤時數加倍給薪。

新北市勞工局表示，如事業單位比照政府行政機關辦公日曆表出勤（即周一至五為工作日，另約定周六為休息日，周日為例假），在經工會或勞資會議同意實施8周彈性工時的前提下，可將6月17日（周六）的休息日調移至6月23日（周五）實施，以形成6月22日至25日的4天連假。

若事業單位使勞工於連假期間出勤，加班費倍率計算如下：

一、 6月22日為法定休假日出勤，雇主除了照常計給當日工資外，應再加發1日工資。

二、 6月23日及24日為休息日出勤，當日出勤前2小時內，每小時應按平日每小時工資額至少再加給1⅓倍，出勤第3至8小時者，每小時則應按平日每小時工資額至少再加給1⅔倍。

三、 6月25日為例假日，除非有天災、事變或突發事件，且雇主報請當地主管機關核備外，不得使勞工於當日出勤。

勞工局強調，事業單位如有違反上述規定，依勞動基準法可處罰新臺幣2萬元以上，100萬元以下罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名等資訊，籲請事業單位務必遵守法令規定，以免觸法受罰。