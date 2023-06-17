中信兄弟與樂天桃猿之戰打滿12局，最終2隊以2比2握手言和，「黃衫軍」5連不敗、桃猿則是2連不勝，而在桃猿今晚以和局作收，也讓統一獅隊點亮上半季封王魔術數字M7。

近期打出一波4連勝的「黃衫軍」，2局上靠張志豪陽春炮先馳得點，不過前4局沒被敲任何安打的先發投手鄭浩均在5局下先因隊友失誤讓郭嚴文站上壘包，又被宋嘉翔敲出桃猿首安，1出局後被馮健庭安打一棒打回2分。

落後的兄弟在7局上把握對方換投之際，2出局後王威晨獲得四壞球保送，再靠暴投站上得點圈，岳政華敲出適時安打打回追平分，9局打完兩隊仍是2比2平手。

延長賽兩隊都有攻勢但都差臨門一腳，12局下雙方展開鬥智、頻頻做球員更動，魏碩成三振掉代打林泓育後兄弟換上官大元，但他對梁家榮投出四壞保送，兄弟又立刻換投，結果彭識穎登板又被代打的藍寅倫敲安，最後靠著廖乙忠接連解決林承飛、陳晨威，守住平手局面。

桃猿先發投手霍爾在4月22日比賽中突感心臟不適，經過檢查後身體無大礙也恢復訓練，今天是他久違在一軍先發登板，繳出6局失1分好投，可惜勝投被牛棚搞砸，無緣本季第3勝。