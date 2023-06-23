味全龍新洋投Mitch Lambson22日抵台，球隊譯名為「錡龍」，今天上午他先到天母棒球場牛棚約20球後再赴醫院體檢，投手教練郭勝安認為他看起來狀況不錯，屬於控球型投手，是「左手版的伍鐸」。

龍隊在布里悍、猛威爾、伍鐸陸續掛病號的情況下，目前一軍只剩鋼龍1位洋投，球隊持續尋找新洋投，網羅最高層級曾到美職小聯盟3A、近年都在美國獨立聯盟發展的左投錡龍。

錡龍昨天抵達台灣，今天先到球場進牛棚練投約20球，總教練葉君璋認為他控球不錯，看起來是滿有經驗的選手，有機會在上半季結束前「開箱」。

郭勝安觀看錡龍牛棚後也認為整體狀況不錯，「看起來還有點時差，但整體牛棚還不錯，除了速球外，也有投滑球、曲球、變速球。」

來到台灣前，錡龍都還有持續出賽，因此並不需要太多調整時間，但龍隊仍會視他身體狀況作安排，看是進行模擬比賽或是到二軍出賽，先熟悉與打者對決的感覺後才會在一軍出賽。

郭勝安認為，看影片錡龍的均速約在140公里左右，但控球不錯，也很會利用速差、出手球路比較不容易判斷擾亂打者，就像是「左手版的伍鐸」。