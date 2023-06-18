NBA灰熊隊球星莫蘭特（Ja Morant）兩度直播亮槍遭禁賽25場，美式足球NFL愛國者隊角衛傑克瓊斯（Jack Jones）則是在美國時間周五持槍遭逮捕。有趣的是傑克瓊斯先前還公開批評莫蘭特，嘲笑他不該和薪水過不去，結果瓊斯自己的情況比莫蘭特更嚴重。

傑克瓊斯上個月15日寫道：「莫蘭特很蠢，你讓網路和你的驕傲毀掉自己你的錢。把槍放下，把錢賺起來，叫你其中一位幫派成員改當保鑣，如果你覺得非要帶著武器不可，也要把武器給藏好，但你這個賺大錢的傢伙居然搞這種事。」

挺直了腰桿數落別人，未料1個月之後，傑克瓊斯在波士頓洛根將軍國際機場被逮捕，他的行李箱被發現有兩把上膛的槍械。愛國者球團隨即發出聲明，他們將靜候調查結果而不會進一步評論。

莫蘭特第2次直播亮槍的時候，其實他手裡的是玩具槍而已，並且是被朋友拍到而不是故意對著鏡頭。NBA聯盟總裁席爾佛（Adam Silver）表示，他左思右想之後還是決定處罰莫蘭特，因為職業球星的不當行為很可能影響他們的青少年球迷，他們必須為自己的錯誤負起責任。