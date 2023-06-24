THE MOST EXCITING 10.83 SECONDS IN SPORTS ⚡⚡⚡@ellylacocoa18 pic.twitter.com/3lJjyhWRkc — Cincinnati Reds (@Reds) June 24, 2023

辛辛那提紅人24日在主場迎戰亞特蘭大勇士，超級菜鳥迪拉克魯茲（Elly De La Cruz）繳出生涯首度「完全打擊」。迪拉克魯茲第2局擊出二壘打，第3局轟了兩分全壘打，第5局擊出1分打點安打，第6局跑出三壘打帶有1分打點，最後以4個打席就締造「完全打擊」。

21歲的迪拉克魯茲本月升上大聯盟，寫下紀錄的時候累積15場比賽、60個打數，打擊率0.367、總攻擊指數1.091。前一回對戰洛磯的系列賽，迪拉克魯茲首度演出單場3安「猛打賞」，他那場比賽還欠1支三壘打。沒想到才過幾天，24日的比賽他就把最後這支三壘打也補上了。

第2局下半，迪拉克魯茲擊出390呎的強勁飛球，撞牆反彈成為二壘打，後面又有弗羅利（Jake Fraley）全壘打將他送回。迪拉克魯茲這球差幾吋就成為全壘打，從事後看幸虧短了幾呎。第3局迪拉克魯茲轟到右外野牆外，這球其實只有368呎但是成功飛出了右外野圍牆，兩分全壘打。

第5局迪拉克魯茲擊出中間方向平飛安打，有1分打點，這球是一顆切球，切斷了他的球棒，但不影響成為安打。第6局很快又輪到迪拉克魯茲，這球打到中右外野防區之間，加上迪拉克魯茲天生的超級快腿，三壘打！短短兩周大聯盟生涯就達成隊史1989年6月以來的首次完全打擊，被視為國聯新人王的強力競爭者。