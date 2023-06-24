樂天桃猿陳克羿。（季志翔攝）

賽前淘汰指數只剩1的樂天桃猿24日靠著陳克羿、朱俊祥、豪勁3投聯手壓制，以4比0完封味全龍，避免上半季淘汰指數歸零，但也幫助統一獅上半季封王魔術數字減至M3。

陳克羿開局連續抓下7個出局數後才被林辰勳敲出龍隊第1支安打，7局上比賽因雨暫停34分鐘，但他7局下續投，最終繳出7局僅被敲3支安打、無失分好投，拿下本季第4勝。

總教練曾豪駒坦言，7局因為下雨暫停時，原本有考慮換投，但陳克羿表示自己都有持續做準備，也還能投第7局，「雖然有亂流但有順利解決，這部分是表現最好的地方。」

曾總也提到，陳克羿過去幾場比賽都有出現首局狀況不穩的情況，但今天進入比賽節奏很快，好球率也高，「看到他有去做調整，從比賽中慢慢成長。」陳克羿則表示，此役投球策略就是投給對方打，配球方面以速球為主，進攻內角，得到不錯的效果。

此役能贏球還有4局上陳俊秀三壘關鍵改判，當時陳俊秀敲出二壘打後，梁家榮敲出一壘滾地球，龍隊一壘手選擇傳三壘，第一時間三壘審認為陳俊秀有被觸殺判出局，陳俊秀第一時間就建議教練團提出電視輔助判決，最後成功改判，讓桃猿能夠先馳得點。

「這確實是比賽的關鍵。」曾豪駒表示，對於提出挑戰的決定，他認為當下選手的直覺最重要，教練團也會遵照他們的想法去做決定；陳俊秀也說：「一開始他們可能覺得好像有碰到打擊手套，但我自己是沒有感覺被碰到。」

桃猿拿下這1勝避免淘汰指數歸零，曾豪駒說：「不用去想這些，把自己做好就好，這陣子戰績不好，也出現很多瑕疵，但選手只要把自己心安定下來、份內工作做好，就會有好的結果。」