admin was too stunned to speak 😦#GoHalos pic.twitter.com/m97LRt0Jx6 — Los Angeles Angels (@Angels) June 17, 2023

天使隊「二刀流」大谷翔平6月棒子火燙，連續安打推進到14場，其中6場是雙安以上，18日對戰皇家，他在7局上轟出陽春炮，本季第23轟出爐！進入「量產模式」的大谷如果明星賽後維持這個速度，將有機會挑戰單季50轟的門檻。地主皇家靠著泰勒（Samad Taylor）9局下的再見安，硬是以10比9氣走了天使。

這是一場打擊大戰，天使祖瑞（Brandon Drury）、沃德（Taylor Ward）2局上兩支陽春炮先聲奪人，皇家4局下梅倫德斯（MJ Melendez）直接兩分炮扳平。5局上天使無人出局滿壘，但是只靠著內滾得兩分，大谷還在兩出局時盜壘被抓。

6局上天使卓奧特（Mike Trout）長打，後面祖瑞再來1發兩分炮，單場雙響炮。第7局皇家換投手，大谷第一球就出大棒，轟成437呎的中外野全壘打，這是他近7場比賽的第5轟！天使打到8比2領先。

然而天使牛棚漏油太嚴重，皇家只用兩個半局就追平比分。卓奧特9局上幫天使打回1分領先，但是9局下半，皇家安打追平又盜壘成功，泰勒一棒送回致勝分，承擔敗投的是戴文斯基。天使此戰5位投手，僅有韋伯（Jacob Webb）中繼0.2局無失分。

大谷目前打擊率0.300，暫以23支全壘打在美聯領先群雄，攻擊指數1.011也僅略低於洋基賈吉（Aaron Judge）。