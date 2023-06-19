非洲國家蘇丹交戰雙方同意實施的72小時停火今天清晨生效，容許運送民眾急需的援助物資。

法新社報導，蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）及其副手兼「快速支援部隊」（RSF）指揮官達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）在2021年的政變後掌權，但近來兩人反目爭權，4月15日兩方人馬開始暴力相向。

這場內戰爆發以來，已造成超過2000人喪生，還有200多萬人逃離家園，其中至少52萬8000人逃到國外，交戰雙方多次同意停火但也一再破壞停火。

這次停火由清晨6時生效，調停的沙烏地阿拉伯表示，雙方同意避免攻擊，允許自由移動和運送援助物資。

蘇丹首都喀土穆的目擊者表示，目前情勢「平靜」。居住在喀土穆鄰近城市恩圖曼（Omdurman）的歐瑪（Sami Omar）說：「我們希望全面停火。」（譯者：林治平）1120619