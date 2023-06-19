洛杉磯道奇今年的「驕傲周末」一點都不驕傲，反而以百年難得一見的悲劇收場。道奇19日系列賽最終戰（美國時間父親節）又被宿敵巨人7比3擊敗，在主場3戰慘遭橫掃，合計被痛打了29分，第二戰遭到15比0屠殺更是寫下隊史125年來最慘烈紀錄。

道奇周末表揚了具有爭議的LGBTQ+團體「永久放縱姊妹會」（Sisters of Perpetual Indulgence），場外聚集超過2000名基督教人士抗議，就連當家左投柯蕭（Clayton Kershaw）都對球團這項決定頗為不滿。總教練羅伯茲（Dave Roberts）打圓場說：「我們無法完全同意別人的生活方式，但我們還是可以共存。」

然而巨人打者也在這個周末展現他們的驕傲，此戰從道奇強投岡索林（Tony Gonsolin）手中打下7分。岡索林投完前5局失3分還算正常，但在第6局崩盤，遭到雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）、馬托斯（Luis Matos）連續二壘打，留下兩位跑者退場，小韋德（LaMonte Wade Jr.）隨即安打再添1分，全部7分都是岡索林自責分。

岡索林此戰之前的自責分率1.93，加上第二戰失利的菜鳥投手米勒（Bobby Miller），道奇連續被巨人打爆兩位強投。前一次在主場被打這麼慘是在1898年，那時候他們還是東岸的布魯克林新郎隊，結果系列賽最終戰也未能振作起來。巨人以0.5場勝差超車成功，在響尾蛇之下暫居國西老二，道奇被打到第3。