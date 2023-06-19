新加坡酷航今凌晨飛抵台灣桃園國際機場時，赫然發現「怎麼鼻輪少一顆」，幸好沒釀成事故。交通部長王國材證實這項消息，將由運安會、民航局等相關單位進行調查。

據指出，酷航TR897班機自韓國仁川機場起飛，降落桃機前發現胎壓異常，待落地後，地勤一看嚇一大跳，鼻輪左側輪胎整個不見了，只剩下右側。由於無法離場，一度停靠空橋，導致後續航班延誤。後委由長榮航太拖回檢修，酷航另派空機前來接回乘客。

該架班機原飛往新加坡，中停台灣。桃園機場公司表示，狀況經排除後已恢復正常營運，運安會將介入該起事件後續調查。

對此，酷航表示，對於原定搭乘先前航班且居住在台北的乘客，已建議返回住所，也已為其他乘客安排了飯店住宿或是航班退款事宜，酷航也將會為從新加坡轉機的乘客提供必要的協助。

酷航表示，對本次事件所造成的困擾及不便致上誠摯的歉意，「乘客和機組人員的安全是我們的首要之務，我們也將持續為受影響的乘客提供必要的協助。」