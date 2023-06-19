交通部19日會同內政部相關單位到新竹市了解行人安全改善情形，市府表示，已盤點提案計畫，共計向交通部爭取7案、內政部營建署爭取30案，目前累計核定15案，其餘尚在提案及審查階段，一旦中央核定，將立刻辦理設計施工加速建置人行道，擴大行人友善空間。

市府交通處指出，新竹市從改善道路交通安全經驗已建立路口改善原則，包含縮小路口、行穿線退縮、增設庇護島、加強行穿線照明、設置避車彎等。

今年預計再改善中華路4段至6段30處路口、光復路2段8處路口及5處易肇事路口，另已向內政部營建署爭取光復路1段、經國路全線及慈雲路等47處路口，累計90處路口，期透過工程改善提升行人安全。

教育處則表示，全市公私立國高中小及大學部分，市府皆已協助各學校盤點周邊待改善議題，包括缺乏通學步道、步道破損或寬度不足、缺乏無障礙設施及障礙物排除等，目前已盤點28校向中央申請補助，目前核定14案。

此外，交通處也進入大學交通安全委員會協助檢視學校周邊待改善事項，提升校園周邊交通安全。

而針對交通部指示各縣市進行「行人安全環境總健檢」部分，市府也將研議委託專業顧問公司協助推動，期能提出短、中、長期計畫，持續向中央爭取經費，分階段完成。

將依交通部建議，提出竹市「行人及高齡友善示範區」，透過醫療院所或長照據點，推動示範區計畫，期能通盤檢視步道斷點，完善區域步道系統，提升行人及高齡者步行安全。

市府表示，交通部視導小組今天陸續至培英國中、新竹高中、西門國小等通學步道勘查，其中培英國中與新竹高中校前通學步道年久失修，且缺乏家長接送區規畫，導致造成上下學期間周邊交通壅塞。

另，培英國中旁私有停車空間與行人衝突，培英國中代表說明，已取得該私人土地及縣有地同意，納入通學步道改善，未來將建置3公尺人行道、設置家長接送區，解決長期人車衝突的問題，工程經費約1880萬元，已向營建署提案爭取補助經費。

此外，新竹高中自行車棚標線人行道，也獲教育部同意協調新竹高中退縮部分校地，將新增實體人行道，提供師生安全、順暢的步道系統。

西門國小部分，因通學步道老舊、狹窄，且因樹根隆起造成凹凸不平、步道破碎，電箱也阻礙學童通學動線，此次工程重新調整人行道高低差、建置無障礙坡道、設置友善家長接送區、整合公共設施及新增連續性綠帶，讓學童、居民步行更安心，工程經費約3500萬元，目前施工中，預計113年4月完工。